Пожар на судне с химикатами у берегов Шри-Ланки вызвал экологическую катастрофу

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Возгорание на тонущем судне у берегов Шри-Ланки спровоцировало экологическую катастрофу. На борту корабля находилось 25 тонн азотной кислоты.

Пожар на судне продолжался в течение десяти дней. Специалисты по защите окружающей среды утверждают, что Индийский океан находится на грани экологической катастрофы, сообщает сайт 360tv.ru.

"Худшая экологическая катастрофа в истории нашего острова! Сейчас мы пытаемся сделать так, чтобы она не распространялась дальше по побережью и океану", — заявили в агентстве по обеспечению безопасности морей.

По словам экспертов, территория, которую успели загрязнить химикаты, огромна. Предварительная версия катастрофы — утечка азотной кислоты. Известно, что моряки не смогли самостоятельно потушить огонь, а судно было в аварийном состоянии еще на подходе к острову.