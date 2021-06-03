China Military: конфликт США и РФ на Ближнем Востоке неизбежен

wikipedia.org / Jeffrey Alexander via The U.S. Army

Борьба за влияние на Ближнем Востоке может обострить конфронтацию между США и Россией. К такому выводу пришли аналитики китайского издания China Military, передает «ПолитРоссия».

Эксперты Поднебесной обратили внимание на усиление американской группировки в районе Ближнего Востока для «поддержки вывода войск из Афганистана». После переброски туда Пентагоном шести бомбардировщиков B-52 и авианосца «Рональд Рейган» власти РФ тут же отправили в Сирию несколько стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

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По мнению аналитиков, российские самолеты не просто уравновесили баланс сил на Ближнем Востоке, но и сдвинули чашу весов в пользу РФ, поскольку Ту-22М3 представляют угрозу не только для ВВС США, но и всего южного крыла НАТО. Они значительно увеличивают влияние Москвы в Средиземноморском регионе, отметили китайцы. И добавили, что Россия также играет на опережение в части дипломатии.

«Российские официальные лица заявили о готовности предоставить площадку для проведения в Москве переговоров по разрешению палестино-израильского конфликта», – пишут журналисты China Military.

Эксперты считают, что США используют «борьбу с терроризмом» как прикрытие, чтобы незаметно наносить удары по своим оппонентам на Ближнем Востоке, а заодно контролировать российское влияние в этом регионе.

wikipedia.org / Dmitriy Pichugin / GFDL 1.2

«США продолжат наращивать военное развертывание на Ближнем Востоке, увеличивать общественное давление на Россию по тематике данного региона», – резюмировали аналитики из Китая.

Москва при этом непременно будет отвечать на каждый маневр Вашингтона вблизи собственных границ. А потому журналисты China Military сделали вывод, что эскалация напряженности между Россией и США неизбежна.