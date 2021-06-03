«Равняемся на Дубай». Малькевич перечислил достоинства проекта «Горская» в Петербурге

megalinestroy.ru / Мегалайн

Проект реновации территории бывшей стройплощадки комплекса защитных сооружений «Горская» заставит приезжающих в Санкт-Петербург иностранцев посмотреть на Россию по-новому. Прогрессивный объект даст понять, что россияне живут не только прошлым и настоящим, но и смотрят далеко в будущее.

Генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич оценил новый проект строительства зоны опережающего развития рядом с железнодорожной платформой «Горская». Его на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представила компания «Мегалайн».

megalinestroy.ru / Мегалайн

На мероприятии Смольный также подпишет с «Мегалайном» соглашение о намерениях сторон. Сейчас власти Петербурга расчищают территорию «Горской» от нежилых помещений. В общей сложности работа развернется на 62,5 гектара: появятся парк отдыха, морской порт, объекты инфраструктуры для бизнеса и многое другое.

«Город должен развиваться, если речь не идет об уплотнительной застройке. По проекту “Горской” промышленные бесхозные объекты реновируют, и появится новое пространство для жизни», — сказал Малькевич корреспонденту «Политики Сегодня» в кулуарах форума.

Собеседник издания обратил внимание, что сегодня до 40% территорий в центре города занимают «серые пятна» — полузаброшенные промышленные зоны.

«У нас есть в Питере есть “серый пояс”. Застраивать нужно не Мурино и Кудрово, а развивать то, что есть здесь. Например, на Ваське [Васильевский остров — прим. ред.] можно увидеть кучу заброшенных зданий — заводы, ангары, а это исторический центр города», — посетовал Малькевич.

vk.com / Администрация Василеостровского района

Общественный деятель добавил, что сейчас перед администрацией Петербурга стоит непростой вызов — привести города не просто в «нормативное состояние», а выведение его на новый, качественный уровень. И власти Северной столицы этот вызов приняли, с удовлетворением констатировал Малькевич.

«Если все получится, то здесь мы далеко опередим Москву. Проект транспортно-пересадочных узлов [компании “Мегалайн”] — это мы только подтягиваемся к Москве. А здесь мы широко шагаем вперед и равняемся на Дубай. И показываем всей России, что у нас очень дивные непоседливые мозги, что мы креативные», — подытожил гендиректор телеканала «Санкт-Петербург».

Еще один проект «Мегалайна» — строительство 61 нового транспортно-пересадочного узла (ТПУ) по всему Петербургу. В качестве пилотных локаций ТПУ входят территории рядом с такими станциями метро, как «Гражданский Проспект», «Улица Дыбенко», «Старая Деревня», «Проспект Большевиков». В переходах между узлами будут установлены кафе и магазины.