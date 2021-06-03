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Новобранцы армии и полиции ЦАР пройдут обучение у российских инструкторов

Армия
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Новобранцы армии и полиции ЦАР пройдут обучение у российских инструкторов
Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Российские инструкторы обучат более 1000 новобранцев армии Центральноафриканской Республики, заявил глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов.

Специалисты из России занимаются подготовкой военнослужащих в ЦАР. Благодаря их помощи FACA смогла разгромить боевиков и восстановить правопорядок в государстве. Российские инструкторы находятся в африканской стране по приглашению официальных властей и с разрешения Совета Безопасности ООН.

"Продолжаем обучение центральноафриканской армии FACA и полиции. Сейчас работаем более чем с 1000 человек. Все центральноафриканские новобранцы большие патриоты, гордятся успехами Родины и верят в светлое будущее ЦАР. Проявляют усердие и настойчивость", — цитирует Иванова ФАН.

Глава СОМБ также подчеркнул, что в данный момент идет обсуждение об увеличении количества новобранцев в следующую группу. Кроме этого, Иванов подчеркнул, что тренировки не просто приносят результат, а еще и вдохновляют отечественных специалистов.

#россия #цар #faca
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