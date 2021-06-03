Коридор для грузовиков-беспилотников оборудуют на трассе М-11 «Нева»

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Беспилотный транспортный коридор для грузового автотранспорта может появиться на трассе М-11 "Нева".

Соответствующее соглашение подписал заместитель министра транспорта России Кирилл Богданов. В пилотном проекте станут участвовать ассоциация "Цифровой транспорт и логистика", КамАЗ, группа компаний "Деловые линии" и другие.

Отмечается, что трасса М-11 Москва — Петербург станет до 2024 года первым в стране беспилотным логистическим коридором. Чтобы исключить заезды автономных грузовиков, на подъездах к Петербургу и Москве создадут специальные хабы.