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Коридор для грузовиков-беспилотников оборудуют на трассе М-11 "Нева"

Общество
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Коридор для грузовиков-беспилотников оборудуют на трассе М-11 «Нева»
Global Look Press / President of Russia/via Globallookpress.com

Беспилотный транспортный коридор для грузового автотранспорта может появиться на трассе М-11 "Нева".

Соответствующее соглашение подписал заместитель министра транспорта России Кирилл Богданов. В пилотном проекте станут участвовать ассоциация "Цифровой транспорт и логистика", КамАЗ, группа компаний "Деловые линии" и другие.

Отмечается, что трасса М-11 Москва — Петербург станет до 2024 года первым в стране беспилотным логистическим коридором. Чтобы исключить заезды автономных грузовиков, на подъездах к Петербургу и Москве создадут специальные хабы.

#москва #петербург #трасса
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