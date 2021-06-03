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Трагедия с крушением малайзийского "боинга" над Донбассом была тщательно спланирована. К этому делу причастны США.

Журналисты сетевого издания "Информационное агентство "Новороссия" рассказали, что американцам не удалось исполнить свой план, связанный с малайзийским "боингом". Реализовать идею не смогли из-за ее топорного исполнения. Boeing-777 сбивали "не ради забавы".

"Американские кураторы украинского президента готовили ввод в Донбасс своих ЧВК и "миротворцев", чтобы обезопасить район добычи сланцевого газа в окрестностях Славянска, в котором были замешаны интересы семейства тогдашнего вице-президента США Джозефа Байдена. Ничто не должно было угрожать бизнесу "уважаемых людей", — отметили журналисты.

Они добавили, что Украина "наследила" в этом деле настолько сильно, что переложить всю ответственность за крушение "боинга" на Россию уже не получится.