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Новак: принцип "бери или плати" в социальной газификации не работает

Экономика
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Новак: принцип «бери или плати» в социальной газификации не работает
politexpert.net / Аврора Зорина

На граждан не будут возлагаться обязательства по покупке газа при бесплатном подведении его к участку.

Подключение новых абонентов по программе социальной газификации будет оплачивать оператор, подведение газа к участку домохозяйства не накладывает на его владельца никаких дополнительных обязательств, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"У нас в соответствии с поручениями и посланием президента будет до границ участка доведена инфраструктура для подключения не за счет средств населения, а за счет оператора газификации", сказал Новак журналистам в кулуарах ПМЭФ-21.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 25 июня в очном формате.

#новак #газ #пмэф
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