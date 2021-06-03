Новак: принцип «бери или плати» в социальной газификации не работает

politexpert.net / Аврора Зорина

На граждан не будут возлагаться обязательства по покупке газа при бесплатном подведении его к участку.

Подключение новых абонентов по программе социальной газификации будет оплачивать оператор, подведение газа к участку домохозяйства не накладывает на его владельца никаких дополнительных обязательств, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"У нас в соответствии с поручениями и посланием президента будет до границ участка доведена инфраструктура для подключения не за счет средств населения, а за счет оператора газификации", — сказал Новак журналистам в кулуарах ПМЭФ-21.