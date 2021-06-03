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Минспорт РФ поддержит заявку Казани на проведение Олимпиады

Спорт
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Минспорт РФ поддержит заявку Казани на проведение Олимпиады
wikipedia.org / Денис Петьовка/CC BY-SA 3.0

Министерство спорта России готово поддержать заявку Казани на проведение летней Олимпиады после того, как завершится действие санкций Спортивного арбитражного суда (CAS).

Соответствующую новость сообщает РИА Новости. Ее министр спорта России Олег Матыцин сам опубликовал на информационных лентах партнера ПМЭФ.

О желании подать заявку на проведение летней Олимпиады в Казани сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Он уточнил, что в республике давно мечтают об организации столь масштабного спортивного мероприятия, однако для этого нужны определенные гарантии правительства. Он уточнил, что именно Казань является наиболее подготовленным российским городом для подобного рода мероприятий.

#олимпиада #казань #минспорт рф
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