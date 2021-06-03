«Новая форма взаимодействия»: Генпрокуратура РФ — о стенде на ПМЭФ

ИА «Политика Сегодня» /

Среди броских мультимедийных павильонов Петербургского экономического форума (ПМЭФ-21) скромно расположился новый и несколько удивляющий для такого мероприятия стенд Генеральной прокуратуры РФ.

Несмотря на лаконичной декор — белые стены и герб, — посетители обращают внимание, шутят про «помощь бизнесу» и фотографируют его.

Девушки в форме за стойкой, напротив, предельно серьезны. Корреспонденту «Политики Сегодня» свой стенд они охарактеризовали как «новую форму взаимодействия с гражданами и бизнесом». Генпрокуратура готова защищать интересы россиян в выездном формате на полях ПМЭФ, объяснили они.

«Органы прокуратуры открыты. Здесь можно получить юридическую консультацию по всем интересующим вопросам. Кроме того, любой может составить письменное обращение, которое рассмотрят в установленном порядке»

ИА «Политика Сегодня» /

По словам представительниц надзорного органа, стенд пользуется популярностью. Гостей форума консультируют по самым разным юридическим вопросам, в том числе, личным, не касающимся экономики.

«Нет, задерживать [бизнесменов] не будем. Органы прокуратуры такими полномочиями не наделены», — предвосхищают девушки шутку корреспондента.

Начальник ведомства, генпрокурор РФ Игорь Краснов выступит на форуме в пятницу, 4 июня, в рамках дискуссии «Доверие к национальной юрисдикции как фактор развития экономики и защиты бизнеса».