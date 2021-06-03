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Анна Попова: Туристический бизнес в России будет развиваться по новым правилам

Россия и мир
/ Обновлено: 03 июня 2021 12:08 49

Попова: туристический бизнес в России будет развиваться по новым правилам
kremlin.ru / Администрация президента России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политики Сегодня» выразила уверенность, что российский туристический бизнес в скором времени восстановится. При этом Россия уже успела извлечь выгоду из коронавирусных ограничений, начав развивать внутренний туризм, заявила Попова.

«Абсолютно уверена, что все восстановится. Мир привьется. Те, кто не привьется, к сожалению, переболеют. Но на это нужно время. Наша задача — чтобы в следующий раз (а следующий раз обязательно будет) на восстановление не ушло бы два года», — сказала Попова корреспонденту «ПС».

Попова: туристический бизнес в России будет развиваться по новым правилам
pixabay.com /

Попова добавила, что очередная эпоха российского туристического бизнеса начнется уже «по другим правилам», которые Роспотребнадзор сейчас разрабатывает.

«Россия — уникальная страна. Мы из всего извлекаем свою выгоду. Когда были санкции, мы развили свое сельское хозяйство. Нет международного туризма, есть внутренний. Все восстановится. Но уже по другим правилам. И мы эти правила сейчас создаем», — подытожила глава ведомства.

Отметим, что в настоящее время россияне в туристических целях могут посетить более 50 стран, однако не со всеми из них восстановлено прямое авиасообщение.

#роспотребнадзор #туризм #анна попова #турбизнес #коронавирус
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