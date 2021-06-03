Посол Сирии в России сообщил о вакцинации Башара Асада «Спутником V»

Pr Scr sana.sy /

Сирийский президент Башар Асад сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

Дипломат уточнил, что глава республики использовал российскую вакцину "Спутник V". По словам Хаддада, первую партию медицинского препарата уже поставили в Сирию.

""Спутник V" уже в Сирии. Первая партия "Спутника" использовалась для вакцинирования врачей и первых лиц страны", — уточнил он в эксклюзивном комментарии "Интерфаксу".

Как отметил сотрудник сирийской дипмиссии в России, в настоящий момент вакцинация в его стране перешла на следующую стадию. Это значит, что прививку начали распространять среди населения.