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Посол Сирии в России сообщил о вакцинации Башара Асада "Спутником V"

Политика
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Посол Сирии в России сообщил о вакцинации Башара Асада «Спутником V»
Pr Scr sana.sy /

Сирийский президент Башар Асад сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

Дипломат уточнил, что глава республики использовал российскую вакцину "Спутник V". По словам Хаддада, первую партию медицинского препарата уже поставили в Сирию.

""Спутник V" уже в Сирии. Первая партия "Спутника" использовалась для вакцинирования врачей и первых лиц страны", — уточнил он в эксклюзивном комментарии "Интерфаксу".

Как отметил сотрудник сирийской дипмиссии в России, в настоящий момент вакцинация в его стране перешла на следующую стадию. Это значит, что прививку начали распространять среди населения.

#сирия #асад #вакцина
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