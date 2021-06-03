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В Петербурге продолжается Международный экономический форум (ПМЭФ), где для гостей работает ресторан. Корреспондент «Политики Сегодня» в поисках истины изучил цены на вино, которое в местном заведении представлено в ассортименте «по бокалам» и «бутылкам».

Например, за бокал классического сухого белого вина Villa Cornaro Pinot Grigi придется заплатить 1100 рублей. При этом в розничной торговле этот летний напиток из Италии можно приобрести в среднем за 600 рублей за бутылку.

Бокал другого итальянского игристого Villa Cornaro Prosecco Extra Dry предлагают попробовать тоже за 1100 рублей. Некоторые сомелье называют именно этот вид Prosecco посредственным. А в рознице бутылку такого игристого можно найти за 800 рублей.

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Чтобы попробовать бокал красного сухого Navajas Reserva Rioja из Испании, нужно заплатить 1800 рублей. Сомелье отмечают насыщенные аромат и вкус вина, полученные за счет выдержки в дубовых бочках. Однако в магазинах такую Rioja можно найти в районе 1300 рублей за бутылку.

Вина, представленные на ПМЭФ в бутылках, можно отнести уже к премиальному классу. Что касается ресторанных цен, то стоимость может достигать 215 000 рублей за бутылку. Именно так оценили французское красное сухое Chateau Mouton Rothschild 2007 года урожая. В розничной торговле этот экземпляр можно взять почти в два раза дешевле — за 122 000 рублей.

ПМЭФ /

Менее экзотичный вариант — сухое белое вино Chablis Premier Cru 2019 года. Приобрести бутылку французского в ресторане можно за 19 000 рублей, а в розничной торговле напиток предлагают в среднем за 5500 рублей.

Петербургский международный экономический форум продлится до 5 июня на площадке КВЦ «Экспофорум».