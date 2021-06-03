Анатолий Чубайс уверен в сохранении Россией лидерства на рынке энергоресурсов

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Удержать лидирующую позицию в поставках энергоресурсов РФ может за счет экспорта водородов, заявил спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Выступая в ходе сессии Петербургского международного экономического форума, Чубайс заявил, что глобальный энергопереход открывает много возможностей. Для России наиболее "фантастическая" из них — водород. То, что можно создать в этой области, сопоставимо с тем, что уже делается по углеводородам.

"Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы замещением экспорта углеводородов на экспорт водородов", — цитирует спецпредставителя президента ТАСС.

Кроме того, с предложениями по водороду РФ поможет государствам Евросоюза выполнить их обязательства по сокращению выбросов углекислого газа.