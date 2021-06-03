Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на ПМЭФ-2021

government.ru / пресс-служба правительства РФ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев стал участником Петербургского международного экономического форума.

Стенд Московской области на этот раз разбит на три блока. На первом располагается карта предприятий, где отмечены все мировые компании, которые нашли себя в Подмосковье.

Второй стенд посвящен народным художественным промыслам региона. Выставка приурочена к старту нового сезона Губернаторского проекта #ЛетовПодмосковье. Третий стенд посвящен Центру управления регионом.

"Московская область за эти дни подпишет 46 соглашений с инвесторами не только из России, но и из Дании, Австрии, США, Франции, ОАЭ. А это, на минуточку, около 55 тыс. новых рабочих мест для жителей региона и более 240 млрд рублей инвестиций", — подчеркнул Воробьев.

В частности, на ПМЭФ планируют подписать ряд соглашений по промышленному производству ягоды с компаниями "Ягодная Поляна" и "Гринфилдс Агро". Об этом сообщает сайт 360tv.ru.