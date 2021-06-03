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После обнаружения патронов в квартире Гудкова-старшего завели уголовное дело

Происшествия
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После обнаружения патронов в квартире Гудкова-старшего завели уголовное дело
Федеральное агентство новостей /

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия в отношении неустановленных лиц после обнаружения около 50 патронов в московской квартире Геннадия Гудкова.

Патроны к наградному оружию Гудкова-старшего и разрешение на право его хранения и ношения нашли во время обысков. По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительной информации, задержанный ранее за просрочку арендной платы Дмитрий Гудков не проживает в квартире отца. Жилище сдается по договору найма. Других боеприпасов обнаружено не было.

#уголовное дело #патроны #гудков
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