После обнаружения патронов в квартире Гудкова-старшего завели уголовное дело

Федеральное агентство новостей /

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия в отношении неустановленных лиц после обнаружения около 50 патронов в московской квартире Геннадия Гудкова.

Патроны к наградному оружию Гудкова-старшего и разрешение на право его хранения и ношения нашли во время обысков. По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительной информации, задержанный ранее за просрочку арендной платы Дмитрий Гудков не проживает в квартире отца. Жилище сдается по договору найма. Других боеприпасов обнаружено не было.