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Медиагруппа "Патриот" проведет пресс-конференцию на тему нейроинженерии

Общество
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Медиагруппа «Патриот» проведет пресс-конференцию на тему нейроинженерии
pixabay.com / PD

Пресс-конференция на тему развития нейроинженерии в России состоится в медиацентре "Патриот" 3 июня в 14:00.

Участие в мероприятии примут член экспертного совета по развитию экономики нового технологического поколения Ани Асланян и ее коллеги. В рамках пресс-конференции планируется обсудить понимание работы мозга, а также разработку нейронных интерфейсов и искусственных нейросетей, передает Федеральное агентство новостей.

Асланян расскажет, как работает человеческий мозг. Кроме того, будет озвучено экспертное мнение о том, возможно ли цифровое бессмертие и есть ли у компьютера душа. Посмотреть прямую трансляцию можно будет на странице медиацентра "Патриот" в социальной сети "ВКонтакте".

#пресс-конференция #мозг #нейросети
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