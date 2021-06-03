Белорусский телеканал опубликовал в YouTube расследование об экстренной посадке Ryanair

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Белорусские журналисты провели расследование об экстренной посадке рейса Афины — Вильнюс авиакомпании Ryanair. Фильм опубликовали на YouTube.

Телеканал ОНТ на своей странице в популярном видеохостинге разместил расследование. Фильм называется "Рейс Ryanair Афины — Вильнюс: разбор полета. Посадка Boeing и Протасевич в Минске".

В расследовании присутствует командующий ВВС Белоруссии Игорь Голуб. По его словам, пилоты размышляли над посадкой лайнера в течение 14 минут, с момента поступления информации о возможном минировании. Летчики решили развернуться и приземлиться в республике, несмотря на то, что до госграницы Литвы оставалось две минуты.

В Сети ранее появились кадры с допросом экс-главреда экстремистского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, сообщает сайт 360tv.ru. Задержанный в Минске уверен, что его "подставили".