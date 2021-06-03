Баранец: Утечка данных о ядерном арсенале США в Европе сыграла на руку разведке РФ

wikipedia.org / Staff Sgt. Jason Epperson, U.S. Army / Общественное достояние

«Банальное головотяпство» американских военных сыграло на руку России. Утечка информации о расположении ядерных арсеналов США в Европе позволила российской разведке сверить имеющиеся у них данные с теми, что попали в открытый доступ. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию «ПолитРоссия».

Ранее стало известно, что ВС США расследуют возможную утечку информации о расположении американских баз с ядерным оружием в Европе. По утверждению интернет-портала Bellingcat, секретные сведения попали в сеть через общедоступные обучающие приложения, где американские военные хранили данные.

flickr.com / @The U.S. Army

Проступок со стороны «американских ребят» Баранец назвал «банальным головотяпством». По его словам, подобная невнимательность непростительна для военнослужащих, которые обязаны держать в голове «чип» о государственной тайне, в особенности о ядерных объектах.

«Это просто глупость. Надо быть либо вообще невоенным человеком, либо не понимать, что ты служишь в армии, и не иметь представления о таком понятии, как государственная или военная тайна», — был категоричен эксперт.

Впрочем, Россия может извлечь пользу из промаха Пентагона, констатировал Баранец. Как он пояснил, российская разведка давно знала, где располагаются те или иные американские ядерные арсеналы в Европе, однако произошедшее позволило ей окончательно в этом убедиться.

wikipedia.org / United States Department of Energy

«Благодаря головотяпству американских военнослужащих Россия сверила свои данные с теми, которые попали в открытый доступ. Так что спасибо им», — подчеркнул полковник в отставке.

Баранец предположил, что американцы могли раскрыть Москве конкретные места дислокации ядерных бомб. Подобные детали позволят спланировать РФ более точный ответный удар в случае нападения со стороны НАТО или США.

«Мы считали, что они располагаются только на одном объекте. Американцы прекрасно понимали, что в случае российского удара это все хозяйство будет взорвано, потому они "оттащили" два объекта в сторону», — рассуждает Баранец.

Предположительно, тактическое ядерное оружие США размещено на территории четырех стран — участниц ЕС (Германия, Италия, Бельгия и Нидерланды), а также на базе Турции.