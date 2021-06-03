Венедиктов и Захарова в одном окопе. Как на ПМЭФ обсуждали судьбу СМИ-иноагентов

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Второй день Международного экономического форума (ПМЭФ) в Петербурге начался с делового завтрака. Тему СМИ-иностранных агентов за одним столом обсуждали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, общественник и гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, президент Ассоциации иностранных корреспондентов Аль-Сайед Адиб Мохд Абди и европейские дипломаты.

Захарова задала тон беседе, заявив, что все меры в отношении СМИ-иноагентов Россия принимает по принципу симметричного воздействия: око за око.

«Американские власти сами клеймят наших [российских] журналистов. Отказывают им с уничижительными формулировками, навешивают ярлыки в ходе публичных мероприятий. В Париже, к примеру, наши журналисты получают приглашение, аккредитуются, но, когда приходят на мероприятие, их просто не пускают», — посетовала представитель МИД.

Российский закон о СМИ-иноагентах является зеркальной мерой на аналогичное предписание, принятое в США в 2017 году. Единственное отличие в том, что американский вариант документа существовал с 1930-х годов, поэтому является «анахронизмом», заверила присутствующих Мария Захарова.

«Когда стали применяться такие, с одной стороны законные, но на мой взгляд, устаревшие и неэффективные меры об иноагентах в США, стало очевидно, что мы не обойдемся без ответных мер», — объяснила она.

ИА «Политика Сегодня» /

При этом российский закон о СМИ-иноагентах является куда более либеральным, чем его заокеанский прототип, сказала Захарова и опровергла информацию о том, что российские официальные лица избегают общения с иностранными журналистами. К полемике присоединился Александр Малькевич, сравнивший нападки на Россию в части закона о СМИ-иноагентах с саркастичным мемом «Вы не понимаете, это другое». В сети эту фразу используют, когда пытаются указать на лицемерие собеседника и непоследовательность в его рассуждениях.

«Когда президент Украины [Владимир Зеленский] своим указом закрывает три телеканала — это другое. Это борьба с российской дезинформацией. Когда в Прибалтике давят и душат "Спутник", заводят уголовные дела и фактически уничтожают работу информационного агентства, это она защищают свой информационный суверенитет, это — другое. А когда Россия пытается поставить рамки для работы определенных пропагандистских ресурсов, это, конечно, попытка попрать свободу слова. Им можно, это другое. А нам нельзя», — посетовал общественник.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По другую сторону баррикад оказался главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, который сошелся в неравном словесном поединке с соседями по столику. Журналист призвал отвести взор от Запада и сфокусироваться на России, в которой закон о СМИ-иноагентах действует «через пень-колоду».

— Я, прежде всего, как нормальный гражданин, критикую свое правительство, а не правительство США, Люксембурга, Замбии и Кении. <…> Принятие закона о СМИ-иноагентах — это не международные отношения, это внутреннее российское дело, — возразил Венедиктов.

— Алексей Алексеевич, вы не на "Эхе Москвы" сейчас, — улыбнулась Захарова. — Вы на завтраке.

— Так завтракайте, Мария Владимировна, а я буду говорить, — парировал журналист. — Вы же не едите совсем. Это же ужасно.

Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

Мария Захарова положительно оценила тот напор, с которым «завтракал» Алексей Венедиктов. Она предложила журналисту перенаправить энергию в русло защиты национальных интересов:

— С учетом той страсти, которую вы сейчас нам продемонстрировали, вы можете стать инициатором начала борьбы против бесчинств в соцсетях [когда западные соцсети маркируют аккаунты российских СМИ]. Давайте бороться вместе с этим, потому что это то, что превращает интернет в некое полуокопное пространство. <…> Вы готовы бороться вместе?.

— Да готов, я вас поддерживаю», — ответил Алексей Венедиктов.

На сегодняшний день в России зарегистрировано двадцать СМИ, которые выполняют функции иностранных агентов.

Петербургский международный экономический форум стартовал в среду, 2 июня. Программа ПМЭФ продлится до субботы, 5 июня. Девизом форума в этом году стала фраза: «Снова вместе — экономика новой реальности».