Медиагруппа «Патриот» раскроет секрет девушек-хостес на ПМЭФ

Невские Новости / Анна Карпова

Директор школы и агентства ABC MODUS Вера Гармашова расскажет о девушках-моделях, которые в этом году работают с гостями Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Брифинг Гармашовой пройдет в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" 3 июня, начало в 11:00. Руководитель агентства расскажет, как стать помощницей-хостес на ПМЭФ, сколько зарабатывают модели на подобных мероприятиях, а также какие требования к ним предъявляются. Гармашова ответит на вопрос, правда ли, что модели могут устроить свою личную жизнь, работая на ПМЭФ.

В этом году хостес сидят за стойками павильонов или помогают гостям форума ориентироваться на территории. Кроме того, девушки привлекают внимание посетителей ПМЭФ, раздают сувениры, рекламную продукцию и проводят консультации, передает Федеральное агентство новостей (ФАН). Прямой эфир можно посмотреть здесь.