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Онищенко назвал причину вероятного роста заболеваемости COVID-19 в России к осени

Общество
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Онищенко назвал причину вероятного роста заболеваемости COVID-19 в России к осени
Пресс-служба Геннадия Онищенко /

Рост заболеваемости коронавирусом может произойти в осенний период, предупредил академик РАН, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

Повышение числа инфицированных COVID-19 через несколько месяцев станет возможным, если темп вакцинации останется на низком уровне. По словам Онищенко, осень — это благоприятный период для роста заболеваемости новой инфекцией.

Депутат уверен, что на данный момент прослойка тех, кто имеет иммунитет к COVID-19, еще очень маленькая. В связи с этим россиян еще раз призвали принимать активное участие в массовой вакцинации, передает сайт 360tv.ru.

#онищенко #коронавирус #рост заболеваемости
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