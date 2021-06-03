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Песков сообщил о возможном возвращении Антонова в США после саммита Путина и Байдена

Политика
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Песков сообщил о возможном возвращении Антонова в США после саммита Путина и Байдена
Global Look Press / Dmitry Golubovich

Послы дипмиссии США и России могут вернуться после встречи президентов обеих стран Джо Байдена и Владимира Путина, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Чрезвычайным и полномочным послом РФ в Соединенных Штатах является Анатолий Антонов. Песков не исключил возвращения сотрудников российской дипмиссии в Америку, передают "Известия".

"Может быть, а может и не быть", — подчеркнул пресс-секретарь.

Также ситуацию прокомментировал информированный источник "Известий". По его словам, существуют намерения вернуть послов на территорию государств участников диалога.

#сша #песков #антонов
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