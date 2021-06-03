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Депутат Госдумы Нилов назвал коллекторскую деятельность бандитизмом

Общество
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Милонов Нилов
Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с «Политикой Сегодня» высказался за запрет коллекторов в России.

«К сожалению, у нас цивилизованной формы работы коллекторов не получилось, не прижилось. Все это превратилось в бандитизм и полукриминальный, полуофициальный бизнес, а так как это полуофициальный–полукриминальный, то там никаких взносов страховых не идет, соответственно никакие пенсионные права и так не формируются», — прокомментировал он.

Таким образом, Нилов поддержал точку зрения парламентского коллеги, депутата от фракции «Единая Россия» Виталия Милонова, который накануне в эфире радио «Говорит Москва» заявил, что коллекторы не имеют права на пенсии. Кроме того, единоросс уверен, что коллекторам необходимо запретить занимать каике-либо должности и лишить права называться гражданами России.

Ранее «Политика Сегодня» сообщала, как можно самостоятельно рассчитать размер будущей пенсии с помощью простой формулы.

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