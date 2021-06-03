Евтушенков рассказал, как можно изменить «правила игры» для бизнеса в России

Агентство городских новостей Москва /

Правительство РФ должно заняться корректировкой "правил игры для бизнеса". Соответствующее заявление сделал крупнейший совладелец АФК "Система" Владимир Евтушенков.

Бизнесмен подчеркнул, что поменять порядок можно лишь вступив в переговоры с "конкретными" личностями либо на уровне законодательства. Однако он не стал уточнять, каким конкретно образом это необходимо сделать. По словам предпринимателя, весь бизнес в России "разный", поэтому мерить под одну гребенку в этой ситуации предпринимателей нельзя.