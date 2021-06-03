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Первого замминистра строительства Челябинской области заподозрили во взяточничестве

Происшествия
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Первого замминистра строительства Челябинской области заподозрили во взяточничестве
pixabay.com /

Уголовное дело возбудили в отношении первого замминистра строительства и инфраструктуры области. Его подозревают в получении взятки.

Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по региону. В следственном управлении СК РФ по региону в настоящее время не прокомментировали возбуждение уголовного дела.

Проводятся следственно-оперативные действия. В пресс-службе правительства региона добавили, что они в курсе случившегося, при необходимости сотрудники ведомства окажут необходимое содействие следственным органам в целях объективного расследования.

#взятка #чиновник #челябинск
Первого замминистра строительства Челябинской области заподозрили во взяточничестве
Первого замминистра строительства Челябинской области заподозрили во взяточничестве
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