Первого замминистра строительства Челябинской области заподозрили во взяточничестве

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Уголовное дело возбудили в отношении первого замминистра строительства и инфраструктуры области. Его подозревают в получении взятки.

Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по региону. В следственном управлении СК РФ по региону в настоящее время не прокомментировали возбуждение уголовного дела.

Проводятся следственно-оперативные действия. В пресс-службе правительства региона добавили, что они в курсе случившегося, при необходимости сотрудники ведомства окажут необходимое содействие следственным органам в целях объективного расследования.