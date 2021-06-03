Кабмин РФ огласил сроки окончания строительства «Северного потока — 2»

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Вице-премьер России Александр Новак рассказал об ожиданиях правительства страны касательно окончания строительства газопровода "Северный поток — 2".

По его словам, осталось достроить около 100 километров газопровода. Правительство ожидает, что это удастся сделать до конца текущего года.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден заявил о нецелесообразности новых санкций против "Северного потока — 2". Глава Белого дома связал это с финальной стадией реализации проекта.