Польский политик призвал говорить с Россией на «языке войны»

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Россия стремится обострить конфликт с Польшей, а также "разрушить барьеры международного порядка", заявил зампредседателя комитета по международным делам Сейма Аркадиуш Мулярчик.

Соответствующее заявление он сделал во время беседы с изданием Interia. Политик считает, что польская сторона может ответить только одним образом — подготовить страну в военной сфере.

"Нам нужно реагировать, вооружаться, наращивать возможности армии. Это основное. Россияне, по правде говоря, понимают только такой язык", — подчеркнул Мулярчик.

Ранее лидер Польши Анджей Дуда назвал Российскую Федерацию "ненормальной страной", которая "отбирает у людей нормальную жизнь". Он также добавил, что поднимет эту тему в ходе председательства в ОБСЕ, сообщал сайт 360tv.ru.