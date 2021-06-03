Богданов: От санкций мы не избавимся никогда

ТАСС / Сергей Фадеичев

Заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» дал свою оценку политической ситуации в мире. По его словам, потепления в санкционной политике со стороны США в ближайшем будущем ждать не приходится.

«К сожалению, мир изменился. Санкции стали одним из самых популярных инструментов среди политиков. Сегодня мы говорим уже не про импортозамещение, а про импортонезависимость», — посетовал Богданов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Решение проблемы собеседник издания видит в развитии отечественного производства.

«Нам безусловно надо развивать отечественные технологии — и по части высоких технологий, и по части транспорта. Думаю, что мы от санкций уже не избавимся никогда», — дал неутешительный прогноз Богданов.

Важным стратегическим партнером России замминистра транспорта назвал Белоруссию. Он напомнил, что не так давно страны подписали несколько двухсторонних соглашений по части транзита.

«Белоруссия — наш стратегический партнер. Минтранс недавно подписал ряд крупных соглашений с республикой. В первую очередь, они касаются транзита. Многие товары, в том числе и уголь, будут перемещаться не через порты Прибалтики, а через Белоруссию», — поделился с «ПС» Богданов.

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Кроме того, собеседник агентства выразил надежду на скорое открытие авиасообщения между Минском и Крымом.

«Крым — популярное место отдыха не только у россиян, но и у многих жителей СНГ. Конечно, мы бы приветствовали открытие прямого авиасообщения с полуостровом», — подытожил Богданов.

30 мая гендиректор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец назвал условия для полетов на полуостров. По его словам, для этого должно быть политическое признание Крыма частью России.