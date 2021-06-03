России присвоили 11 место среди наиболее привлекательных для инвесторов стран

Агентство городских новостей Москва / Ведяшкин Сергей

Россия заняла 11 место в рейтинге инвестиционной привлекательности среди стран Европы, говорится в исследовании компании EY.

В 2020 году иностранные предприниматели инвестировали средства в более чем 140 проектов на территории России. Из-за последствий пандемии коронавируса число инвестпроектов сократилось до уровня 2014 года.

Аналитики EY отметили, что динамика инвестиций в российские проекты сравнима с показателями других стран Европы. Средний процент падения количества прямых иностранных инвестиций составил 21%.