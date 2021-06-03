Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

России присвоили 11 место среди наиболее привлекательных для инвесторов стран

Экономика
50

России присвоили 11 место среди наиболее привлекательных для инвесторов стран
Агентство городских новостей Москва / Ведяшкин Сергей

Россия заняла 11 место в рейтинге инвестиционной привлекательности среди стран Европы, говорится в исследовании компании EY.

В 2020 году иностранные предприниматели инвестировали средства в более чем 140 проектов на территории России. Из-за последствий пандемии коронавируса число инвестпроектов сократилось до уровня 2014 года.

Аналитики EY отметили, что динамика инвестиций в российские проекты сравнима с показателями других стран Европы. Средний процент падения количества прямых иностранных инвестиций составил 21%.

#россия #рейтинг #инвестиции
Первого замминистра строительства Челябинской области заподозрили во взяточничестве
Первого замминистра строительства Челябинской области заподозрили во взяточничестве
Происшествия
10:09 | 3 июня
Кабмин РФ огласил сроки окончания строительства "Северного потока — 2"
Кабмин РФ огласил сроки окончания строительства "Северного потока — 2"
Экономика
09:52 | 3 июня
Замминистра транспорта Богданов: От санкций мы не избавимся никогда
Замминистра транспорта Богданов: От санкций мы не избавимся никогда
Россия и мир
09:51 | 3 июня