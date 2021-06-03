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Больше половины россиян согласились с повышением налогов для поддержки бедных

Экономика
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Больше половины россиян согласились с повышением налогов для поддержки бедных
ФБА «Экономика сегодня» /

Рост налоговой нагрузки для обеспечения социальной помощи малоимущим сочли справедливым 54% жителей России.

Готовность граждан РФ к более высокой налоговой ставке зафиксировал опрос ВЦИОМ. В поддержку такого варианта чаще выступали граждане старшей возрастной группы. Другие 28% полагают, что налоги должны быть снижены до минимума, чтобы позволить людям самостоятельно распоряжаться своими средствами.

ВЦИОМ проводил телефонный опрос среди 1,6 тыс. граждан от 18 лет. Одним из результатов исследования стало выявление поддержки 83% россиян прогрессивной шкалы налогообложения.

#опрос #налоги #вциом #социальная поддержка
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