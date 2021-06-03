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Захарова: иностранные журналисты в РФ защищены от дискриминации

Общество
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Захарова: иностранные журналисты в РФ защищены от дискриминации
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России /

Дискриминации иностранных журналистов в России нет. Об этом на деловом завтраке в рамках ПМЭФ заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Правительство США позволяет себе клеймить российских журналистов уничижительными формулировками и навешивать на них ярлыки во время публичных мероприятий, сказала Захарова. Такая же ситуация наблюдается в странах Европы. Например, нередко происходили случаи, когда российских журналистов не пустили на официальные мероприятия в Париже.

"В Париже наши журналисты получают приглашение, аккредитуются, но когда приходят, их не пускают", — подчеркнула Захарова.

Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что в России таких проблем нет. РФ не ведет дискриминационную политику в журналистской сфере, что, по мнению Захаровой, является предметом для гордости.

#сша #сми #мария захарова
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