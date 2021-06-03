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Политолог Чеснаков оценил угощения на Петербургском международном экономическом форуме

Политика
/ Обновлено: 03 июня 2021 09:20 88

Политолог Чеснаков оценил угощения на Петербургском международный экономический форум
ИА «Политика Сегодня» /

Российский политолог Алексей Чеснаков посетил Петербургский международный экономический форум. Об этом сообщает корреспондент "Политики Сегодня".

Политолог разместился за одним столом с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. В беседе с корреспондентом "Политики Сегодня" Чеснаков высоко оценил угощения на деловом завтраке.

"Я скажу как патриот. Перед нами стоят изысканные яства. Это достижение, что мы можем позволить себе есть. Что мы не знаем, что такое жить на осьмушку блокадного хлеба", — радостно отметил политолог.

Петербургский международный экономический форум проходит с 2 по 5 июня. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что 4 июня на мероприятии выступит президент России Владимир Путин.

#петербург #пмэф #чеснаков
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