Захарова ответила на вопрос о признании западных СМИ иноагентами

mid.ru / Министерство иностранных дел Российской Федерации

Признание западных СМИ иноагентами связано со стремлением России к равноправию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова ответила на вопросы прессы в ходе завтрака на Международной экономическом форуме в Петербурге (ПМЭФ). Журналист катарского телеканала "Аль-Джазира" усомнился, надо ли России называть западные СМИ иноагентами.

"Может не надо око за око ? Может не надо России называть западные СМИ иноагентами?" — спросил он.

Захарова отметила, что ответные меры позволяют избежать еще большего числа нападок. Она добавила, что инициатором этой ситуации была далеко не Россия.

"Если бы не было ответных мер, нападали бы чаще. Мы очень хотим чтобы у всех были равные права, мы эту историю не начинали", — ответила представитель МИД РФ.

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году. Незадолго до этого американский минюст потребовал от RT America, который является филиалом российской телекомпании, зарегистрироваться в качестве иностранного агента в США. Принятие Москвой закона о СМИ-иноагентах стало зеркальной мерой на действия Вашингтона.