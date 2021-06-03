Работников коллекторской деятельности могут лишить пенсии

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил не выплачивать пенсии коллекторам. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Парламентарий добавил, что всем работникам этой сферы деятельности необходимо запретить занимать другие должности. Для этого, по его словам, нужно разработать меры на законодательном уровне.

"Нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьем вашего сына, если он не вернет долг", — сказал Милонов.

Депутат также призвал запретить коллекторам называть себя гражданином России. По его мнению, это группа людей не достойна представлять страну где бы то ни было.