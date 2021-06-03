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Радиация смартфонов может усиливаться под воздействием мобильных чехлов

Общество
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Радиация смартфонов может усиливаться под воздействием мобильных чехлов
pixabay.com /

Пользователи современных смартфонов пользуются специализированными чехлами для нейтрализации излучения от устройства. Однако в некоторых способ защиты оказывается провальным.

Техника не способна работать без выделения электромагнитных волн, поскольку с их помощью смартфоны связываются с сотовыми вышками. Поэтому многие пользователи приобретают нейтрализующие подобный эффект наклейки или чехлы, сообщил директор факультета информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.

По словам специалиста, такие аксессуары распространяют мошенники, передает агентство "Прайм". Нейтрализующие оборудования не способны уменьшает радиацию, при этом они могут только усилить влияние электромагнитных волн.

#смартфон #излучение #чехол
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Радиация смартфонов может усиливаться под воздействием мобильных чехлов
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