Сеть доставок суши со скандальным названием откроется в Южно-Сахалинске

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Сервис по доставке суши и роллов с необычным названием анонсировал свое открытие в Южно-Сахалинске. Информацию об этом написали сами представители ресторана в соцсетях.

Местные жители смогут отведать различные блюда японской кухни с яркими названиями. Так, посетителям предлагаются сеты "Куни Ли", "Йобоши" и другие. Представители сети доставок признаются, что такие названия выбраны неслучайно. С их помощью они хотят запомниться гостям.

"Иначе говоря – запасть в душу еще до того, как наши вкуснейшие суши и роллы попадут в ваш желудок", — говорится в сообщении.

Авторы проекта отмечают, что в переводе с японского название доставки переводится как "День недели – суббота". Однако далеко не все разделяют подобный креатив.

Доцент кафедры гуманитарных дисциплин ИРОСО, кандидат педагогических наук Ольга Щербакова в беседе с РИА "Сахалин-Курилы" обратила внимание, что название сети доставок созвучно слову, которое принадлежит к обесцененной лексике. В целом она считает его оскорбительным для русскоязычных граждан.