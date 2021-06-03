Производителям фильмов в Краснодарском крае оказывают широкую поддержку

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Российские производители контента ведут съемки 16 сериалов и фильмов в Краснодарском крае. Об этом на ПМЭФ-2021 рассказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

В регионе оказывают поддержку производителям кино. Так, на Кубани на безвозмездной основе действует специальная комиссия для помощи создателям проектов на всех стадиях производства. В поддержку киноделам создали сайт kinokray.ru. На нем можно выбрать локацию из 200 представленных и узнать подробную информацию о мерах региональной поддержки.

В будущем планируется устранение нехватки кадров. Для выполнения этой цели появится ежегодный "Черноморский питчинг молодых дебютантов". На нем специалисты второго звена пройдут обучающие курсы.