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Новосибирские пляжи откроются для посетителей в середине июня

Общество
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Новосибирские пляжи откроются для посетителей в середине июня
pixabay.com /

Долгое прохождение паводка стало причиной позднего открытия пляжей Новосибирска. Это случится только 15 июня.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах МЧС по региону Юрий Карпов в интервью ТАСС рассказал, что местные жители неофициально уже открыли купальный сезон. По этой причине в городе дежурят наряды спасателей, так как многие места не предназначены для этого.

"Открытие купального сезона произойдет не раньше 15 июня в связи с тем, что проходит до сих пор паводок на территории области, и вода пока не соответствующего качества", — отметил Карпов.

Всего в Новосибирской области планируют открыть 22 пляжа. Из них шесть объектов находятся в черте города.

#новосибирск #купальный сезон #открытие пляжей
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