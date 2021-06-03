Новосибирские пляжи откроются для посетителей в середине июня

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Долгое прохождение паводка стало причиной позднего открытия пляжей Новосибирска. Это случится только 15 июня.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах МЧС по региону Юрий Карпов в интервью ТАСС рассказал, что местные жители неофициально уже открыли купальный сезон. По этой причине в городе дежурят наряды спасателей, так как многие места не предназначены для этого.

"Открытие купального сезона произойдет не раньше 15 июня в связи с тем, что проходит до сих пор паводок на территории области, и вода пока не соответствующего качества", — отметил Карпов.

Всего в Новосибирской области планируют открыть 22 пляжа. Из них шесть объектов находятся в черте города.