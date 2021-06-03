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Мурашко: заболеваемость COVID-19 в целом по РФ снижается

Общество
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Мурашко: заболеваемость COVID-19 в целом по РФ снижается
Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Уровень заболевших COVID-19 в Российской Федерации идет на спад, а третьей волны вируса на территории РФ нет. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Глава Минздрава также призвал россиян не бояться третьей волны вируса, а активно прививаться вакцинами от COVID-19. Об этом чиновник рассказал в кулуарах международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

Ранее Мурашко объявил общее число граждан Российской Федерации, которые прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции. По словам главы Минздрава, более 18 млн россиян получили первую дозу прививки.

#пмэф #COVID-19 #михаил мурашко
Мурашко: заболеваемость COVID-19 в целом по РФ снижается
Мурашко: заболеваемость COVID-19 в целом по РФ снижается
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