Три самых успешных стартапа Иннополиса назвали на ПМЭФ

Невские Новости / Анна Карпова

Иннополис в Татарстане со временем способен стать крупной площадкой для развития стартапов. На данный момент известны три перспективных стартапа. В будущем их число достигнет 500.

Одним из удачных проектов является "Казань-экспресс" — самый быстро растущий маркетплейс в Европе. Так, недавно его представители смогли заключить сделку с торговой площадкой AliExpress.

"Компания очень быстро растет и является лидером в России по цене доставки, мы очень верим в это проект", — рассказал заместитель генерального директора по развитию и взаимодействию с резидентами ОЭЗ Иннополис Вадим Галеев.

Вторым известным стартапом стала разработка мобильного приложения TalkNow. Оно представляет из себя синтез Clubhouse и Tinder, в котором пользователи могут общаться голосовыми сообщениями. Компания Diginavis уже инвестировала в проект свои средства.

Наконец, в Иннополисе разработали алгоритм искусственного интеллекта для дрона, который позволяет близко подлетать к предметам и делать четкие кадры. На данный момент проектом интересуется Союз кино и телевидения России, передает "Экономика сегодня".