Федеральное агентство новостей / Erick Ngaba

Столкновение с участием армий ЦАР, Чада и боевиков из конгломерата группировок "Коалиция патриотов за перемены" произошло на границе. Инцидент может повлиять на отношения стран.

Чад обвинил ЦАР в гибели шести солдат, рассказывая о "пересечении" центральноафриканской армией границы соседней страны. Однако очевидцы доказывают, что обвинения являются беспочвенными.

Центральноафриканские власти прилагают максимальные усилия для сохранения партнерских отношений с Чадом. Страна предложила решить возникшие вопросы миром. По данным свидетелей, конфликт пытались спровоцировать боевики, чтобы ситуация на территории ЦАР была усложнена, передает Федеральное агентство новостей.

Особую роль в этом инциденте сыграла Франция. Обострение между двумя государствами выгодно французской стороне. Именно Париж давит на Нджамену и пытается диктовать свои условия на Африканском континенте. Это доказывает недавний арест французского агента в ЦАР. Кроме того, Франция подготавливает наемников, с помощью военных баз в Чаде. Бойцы после тренировок отправляются в Центральноафриканскую Республику.