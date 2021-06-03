Транспортная полиция обнаружила в Екатеринбурге подпольную нарколабораторию

Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Мужчина 49 лет был задержан местными правоохранительными органами в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий возле железнодорожного вокзала.

Местного жителя подозревают в незаконном обороте и продаже наркотиков. Сотрудники транспортной полиции провели личный обыск подозреваемого. В результате осмотра было обнаружено около 985 грамм синтетического вещества, который входит в список прекурсоров, находящийся под контролем Российской Федерации, передает пресс-служба УТ МВД по УрФО.

Также был проведен обыск квартиры, в которой была обнаружена подпольная нарколаборатория. В ней находились емкости, весы и различные колбы, а также почти 230 грамм уже готового наркотического вещества.