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Транспортная полиция обнаружила в Екатеринбурге подпольную нарколабораторию

Общество
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Транспортная полиция обнаружила в Екатеринбурге подпольную нарколабораторию
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Мужчина 49 лет был задержан местными правоохранительными органами в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий возле железнодорожного вокзала.

Местного жителя подозревают в незаконном обороте и продаже наркотиков. Сотрудники транспортной полиции провели личный обыск подозреваемого. В результате осмотра было обнаружено около 985 грамм синтетического вещества, который входит в список прекурсоров, находящийся под контролем Российской Федерации, передает пресс-служба УТ МВД по УрФО.

Также был проведен обыск квартиры, в которой была обнаружена подпольная нарколаборатория. В ней находились емкости, весы и различные колбы, а также почти 230 грамм уже готового наркотического вещества.

#екатеринбург #полиция #лаборатория
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