Белый дом сообщил о переговорах США и ФРГ по поводу России

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Советник канцлера Германии Ян Хеккер и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудили ситуацию между Россией и Украиной во время переговоров.

Группы правительств обоих государства обсудили актуальные вопросы, касающиеся реализации проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Политики упомянули несколько важных международных встреч этим летом, в том числе встречу лидеров Группы семи и саммит Североатлантического альянса. Стороны также затронули тему внешней политики, которая включает в себя Россию и Украину.