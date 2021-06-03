Сеть фандоматов для сдачи бутылок и стекла за вознаграждение появится в РФ

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Жители России в будущем смогут сдавать использованные бутылки, тары из пластика и стекло в фандоматы. При этом граждане получат небольшое вознаграждение.

Об этом рассказал генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. Презентация разработки прошла на Петербургском международном экономическом форуме. Специалист отметил, что проект развивается по указу президента России Владимира Путина.

"Согласно этому поручению в городах с населением более 100 тысяч человек рекомендуется развивать сеть фандоматов и пунктов приема отдельных фракций. Поэтому мы и разработали в РЭО систему сбора тары через сеть фандоматов по всей России", — объяснил Буцаев.

В рамках пилотного проекта аппараты будут установлены в Нижегородской, Челябинской и Белгородской областях, передает телеканал "360". В 2022 году обладателями фандоматов станут еще семь регионов.

