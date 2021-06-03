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Мурашко рассказал о возможных смягчениях коронавирусных ограничений в РФ

Общество
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Мурашко рассказал о возможных смягчениях коронавирусных ограничений в РФ
Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко допустил послабления ограничений, связанных с распространением коронавируса, если около 60% россиян пройдут вакцинацию.

Министр уточнил, что вместе с количеством переболевших это число является отличным фундаментом для построения коллективного иммунитета. Об этом он рассказал ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Недавно вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что достигнуть коллективного иммунитета в России получится к сентябрю этого года. По ее словам, сроки могут быть сдвинуты при росте темпов вакцинации населения.

#вакцинация #иммунитет #коронавирус #Мурашко
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