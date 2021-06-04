Климкин: Украина проиграла битву за газопровод, но продолжает войну

mfa.gov.ua / пресс-служба министерства иностранных дел Украины

Решение американского руководства ослабить давление на российско-германский проект «Северный поток – 2» было принято ради сохранения единства Запада и поэтому в будущем может принести Украине пользу, хотя сам факт достройки газопровода стал для Киева поражением.

С таким заявлением в эфире одного из украинских телеканалов выступил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, по словам которого завершение строительства российского газопровода, идущего в Германию в обход Украины, это проигрыш официального Киева в отдельно взятой битве.

«На самом деле это проблема, и это реальное поражение нашей внешней политики. Мы не проиграли войну относительно "Северного потока", но мы проиграли эту битву. Для нас держать санкции, конечно, было бы лучше», — заявил Климкин.

Но при этом отказ Вашингтона от идеи наказывать санкциями европейских партнеров России по строительству газопровода послужит укреплению трансатлантического единства Запада, добавил бывший министр.

Федеральное агентство новостей /

Решение президента США Джо Байдена об отмене санкций против «Северного потока – 2», по словам Климкина, не связано с недавней демонстрацией военной мощи России вблизи украинских границ. Такие разговоры начались сразу после победы Джо Байдена на президентских выборах.

«Какая логика этой администрации? "Мы должны установить с немцами в частности, а также с Европейским союзом реальный диалог относительно энергетической безопасности. Мы не можем позволить себе санкционировать компании, которые зарегистрированы в Европейском союзе. Если мы это будем делать – это проблема для доверия и солидарности трансатлантической"», — объясняет Климкин.

Предшественник Байдена – Дональд Трамп, напомнил экс-министр, за годы своего президентства, развязывая торговые войны и выбивая из европейских государств по 2% в бюджет НАТО, серьезно разрушил солидарность и атмосферу доверия между Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом. И сейчас необходимо восстанавливать утраченное трансатлантическое единстве, в котором Украина весьма заинтересована.

«Нам нужна эта солидарность. Если больше солидарности между Штатами и Евросоюзом – это Кремлю в минус, нам в плюс. Но любая солидарность что-то стоит, она не бесплатная. Нам бы хотелось, чтобы все проходило так, но мир, к сожалению, так не работает», — заключил Климкин.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если газопровод «Северный поток – 2», который уже готов на 95%, будет достроен и введен в эксплуатацию, Украина лишиться средств за транзит российского газа в Европу. При этом Зеленский подчеркнул, что эти деньги Киев направлял на укрепление украинской армии, которая якобы защищает «всю Европу».