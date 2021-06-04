Климкин: Украина проиграла битву за газопровод, но продолжает войну

Решение американского руководства ослабить давление на российско-германский проект «Северный поток – 2» было принято ради сохранения единства Запада и поэтому в будущем может принести Украине пользу, хотя сам факт достройки газопровода стал для Киева поражением.
С таким заявлением в эфире одного из украинских телеканалов выступил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, по словам которого завершение строительства российского газопровода, идущего в Германию в обход Украины, это проигрыш официального Киева в отдельно взятой битве.
«На самом деле это проблема, и это реальное поражение нашей внешней политики. Мы не проиграли войну относительно "Северного потока", но мы проиграли эту битву. Для нас держать санкции, конечно, было бы лучше», — заявил Климкин.
Но при этом отказ Вашингтона от идеи наказывать санкциями европейских партнеров России по строительству газопровода послужит укреплению трансатлантического единства Запада, добавил бывший министр.
Решение президента США Джо Байдена об отмене санкций против «Северного потока – 2», по словам Климкина, не связано с недавней демонстрацией военной мощи России вблизи украинских границ. Такие разговоры начались сразу после победы Джо Байдена на президентских выборах.
«Какая логика этой администрации? "Мы должны установить с немцами в частности, а также с Европейским союзом реальный диалог относительно энергетической безопасности. Мы не можем позволить себе санкционировать компании, которые зарегистрированы в Европейском союзе. Если мы это будем делать – это проблема для доверия и солидарности трансатлантической"», — объясняет Климкин.
Предшественник Байдена – Дональд Трамп, напомнил экс-министр, за годы своего президентства, развязывая торговые войны и выбивая из европейских государств по 2% в бюджет НАТО, серьезно разрушил солидарность и атмосферу доверия между Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом. И сейчас необходимо восстанавливать утраченное трансатлантическое единстве, в котором Украина весьма заинтересована.
«Нам нужна эта солидарность. Если больше солидарности между Штатами и Евросоюзом – это Кремлю в минус, нам в плюс. Но любая солидарность что-то стоит, она не бесплатная. Нам бы хотелось, чтобы все проходило так, но мир, к сожалению, так не работает», — заключил Климкин.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если газопровод «Северный поток – 2», который уже готов на 95%, будет достроен и введен в эксплуатацию, Украина лишиться средств за транзит российского газа в Европу. При этом Зеленский подчеркнул, что эти деньги Киев направлял на укрепление украинской армии, которая якобы защищает «всю Европу».