Мирошник назвал бессмысленным пребывание Кравчука во главе украинской делегации

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Дальнейшее участие в Минских переговорах главы украинской делегации Леонида Кравчука является просто бессмысленным, так как экс-президент Украины прямо заявляет о невозможности урегулировать конфликт в Донбассе при помощи данного формата.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал представитель Луганской Народной Республики на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Родион Мирошник, комментируя недавнее заявление Леонида Кравчука –официального представителя Киева в контактной группе, отвечающей за достижение договоренностей с республиками Донбасса по выполнению Минских соглашений.

«..Я убежден, с помощью "минского" и "нормандского формата" в таком режиме, как сейчас, это (конфликт в Донбассе) решить невозможно», — цитирует Мирошник словам Кравчука.

По его словам, совершенно не понятно, что Кравчук с такой позицией делает во главе украинской делегации, и что он вообще делает на переговорах.

Если Кравчук, назначенный на эту должность президентом Украины Владимиром Зеленским, выражает официальную позицию Киева, и это украинские власти считают, что работа Контактной группы является бесполезной, то вслед за этим заявлением украинский президент должен объявить, что страна выходит из Минских соглашений, уверен Мирошник.

«Если этого не последует, то значит ли это, что Кравчук вообще не имеет никаких полномочий? Тогда снова возникает вопрос, что он делает в составе Контактной группы?», — рассуждает представитель ЛНР.

Федеральное агентство новостей /

Также Мирошник приводит показательный факт, многое говорящий о работе Леонида Кравчука на посту главы украинской делегации в Минске.

За те десять месяцев, что Кравчук возглавляет делегацию Киева, Контактная группа не достигла ни одной договоренности по выполнению Минских соглашений, но при этом количество выступлений самого Кравчука в СМИ увеличилось десятикратно.