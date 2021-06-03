Гениальная и немного безумная: в российский прокат вышла «Круэлла»

Кадр из фильма «Круэлла» /

Мировая премьера новой картины студии Disney «Круэлла» состоялась 18 мая 2021 года, однако российские зрители увидят приквел к фильму «101 далматинец» с Эммой Стоун в главной роли 3 июня.

Кинотеатр «Мираж синема» провел 2 июня предпоказ ленты для журналистов и победителей лотереи, который посетил корреспондент «Политики сегодня».

Перед началом сеанса в фойе кинотеатра все желающие могли примерить на себя образ «гениальной и немного безумной» Круэллы Де Виль – злодейки-дизайнера из истории о далматинцах.

Пришедшим на предпоказ зрителям предлагали сделать аквагрим, нарядиться в экстравагантные модели в стиле Круэллы, попозировать фотографу на фоне Лондона с тремя далматинцами на поводке.

ИА «Политика Сегодня» / Алиса Климовская

Сам фильм погружает зрителей в атмосферу Лондона 1970-х годов. Отдельной похвалы заслуживают модели, созданные специально для съемок, а также потрясающий саундтрек.

Картина была задумана как предыстория всем известного сюжета о храбрых и умных щенках-далматинцах, из которых Круэлла задумала сшить модную шубу.

В приквеле действительно объясняется причина ненависти дизайнера именно к далматинцам, рассказывается история того, как Круэлла обзавелась своими незадачливыми подручными — Джаспером и Хорестом, а также становится понятно, каким образом возникла дружба между Круэллой Де Виль и Анитой Дарлинг, которую, авторы фильма, вероятно, в угоду современной политкорректности сделали темнокожей.

Единственное, чего не рассказывает эта красочная и атмосферная предыстория, это то, как эксцентричная девушка, столкнувшаяся в жизни с предательством и несправедливостью, и преодолевшая множество препятствий на пути к мечте, превратилась в итоге в ту злодейку-курильщицу, которую российский зритель до сих пор знал, как Стервеллу Де Виль.