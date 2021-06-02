Полуторагодовалый ребенок оказался под колесами автомобиля в Ивановской области

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Водитель иномарки в городе Фурманово совершил наезд на мать с ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Правоохранители уточнили, что ребенок вместе с матерью возвращался из детского сада. Она держала его за руку, однако в один момент, при переходе дороги в положенном месте, мальчик вырвался вперед и был сбит иномаркой.

По неподтвержденным данным, у ребенка диагностированы ушибы различной степени тяжести. Обстоятельства аварии выясняют экстренные службы.