Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Полуторагодовалый ребенок оказался под колесами автомобиля в Ивановской области

Происшествия
91

Полуторагодовалый ребенок оказался под колесами автомобиля в Ивановской области
Невские Новости /

Водитель иномарки в городе Фурманово совершил наезд на мать с ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Правоохранители уточнили, что ребенок вместе с матерью возвращался из детского сада. Она держала его за руку, однако в один момент, при переходе дороги в положенном месте, мальчик вырвался вперед и был сбит иномаркой.

По неподтвержденным данным, у ребенка диагностированы ушибы различной степени тяжести. Обстоятельства аварии выясняют экстренные службы.

#дтп #пешеходный переход #фурманово #малолетний ребенок
Полуторагодовалый ребенок оказался под колесами автомобиля в Ивановской области
Полуторагодовалый ребенок оказался под колесами автомобиля в Ивановской области
Происшествия
23:23 | 2 июня
Документальный фильм о Ливии рассказал о новой террористической угрозе в стране
Документальный фильм о Ливии рассказал о новой террористической угрозе в стране
Общество
23:20 | 2 июня
Сотрудники волонтерской миссии в Судане раздают детям крупный груз гумпомощи из РФ
Сотрудники волонтерской миссии в Судане раздают детям крупный груз гумпомощи из РФ
Общество
22:20 | 2 июня