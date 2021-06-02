Документальный фильм о Ливии рассказал о новой террористической угрозе в стране

Федеральное агентство новостей /

Новая документальная кинолента о растущей террористической угрозе в Ливии был снята и опубликована Фондом защиты национальных ценностей (ФЗНЦ).

Фильм "Новая террористическая угроза миру. Формирование зоны нестабильности на юге Ливии" является результатом социологических исследований, которые фонд проводил в марте 2021 года в северной и центральной части Африки. Кинолента призвана "показать, насколько наш мир уязвим", передает Федеральное агентство новостей.

"Фонд проводил там опросы в марте. Так вот, 72,6% населения готовы уехать из страны. Часть этих людей в поиске лучшей доли готовы присоединиться к террористическим бригадам, которые будут обещать материальные вознаграждения, работу в Ливии, имеющей репутацию самой богатой страны Северной Африки" – рассказал Шугалей.

Также президент ФЗНЦ указал на то, что в африканском регионе находится огромное количество вооруженных бандформирований, количество которых достигает 50 тысяч человек. Шугалей отметил, что эти банды могут "мобилизовать" и вооружить до миллиона человек.